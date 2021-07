Med Summer Festival, insieme per il soccorso civile in mare

Oggi dalle ore 19.30, si parlerà di "Dal soccorso all'accoglienza. Dall'inferno dei campi di detenzione e i naufragi in mare ai percorsi di Vita nuova e ritrovata". Seguirà alle ore 21 lo spettacolo teatrale "Sulle ali delle onde"

Primo appuntamento, oggi 2 luglio, con il Med Festival. A Villa Sabucchi (area rudere), dalle ore 19.30, si parlerà di "Dal soccorso all'accoglienza. Dall'inferno dei campi di detenzione e i naufragi in mare ai percorsi di Vita nuova e ritrovata". Seguirà alle ore 21 lo spettacolo teatrale "Sulle ali delle onde", tappa del progetto internazionale "Mediterraneo mare di Pace": un grande contenitore di azioni in molti porti del Mediterraneo per promuovere il mare e i popoli che su di esso di affacciano.

"Sulle ali delle onde" è una performance che prende spunto dai testi composti (e incisi in un cd) da Andrea Moroni, arrangiate e colorate dal polistrumentista Renato Tapino. Le canzoni d'amore inedite si alterneranno con brani recitati e immagini proiettate. Sul palco saliranno anche Adriano Marcolini, Olga Minchella, Diana Vassalli, Paola Zocca e Maria Grazia Poloni (che si occupa anche della coreografia). Scenografia di Eleonora Ghirardello, contributi video di Alberto Caberlon e Pietro Zannelli, regia di Adriano Marcolini. Ingresso libero, nel rispetto delle norme anti Covid.