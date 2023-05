Mauro Vitale e Vinicio Salerni presentano "Attimi d'Abruzzo" all'Auditorium Petruzzi

Si terrà a Pescara sabato 27 maggio, alle ore 18, l'incontro con Mauro Vitale e Vinicio Salerni in cui sarà presentato il loro libro "Attimi d'Abruzzo" a cura delle edizioni Menabò, appena pubblicato con le splendide immagini a colori e in bianco e nero realizzate da Mauro Vitale attraverso l'utilizzo del drone guidato dall'operatore e pilota Uas Vinicio Salerni.

Il volume offre punti di vista inediti e a volte sorprendenti di questa meravigliosa regione, arricchito da testi in italiano e inglese di scrittori e giornalisti: Antonio De Frenza, Giacinto Di Pietrantonio, Dante Marianacci, Giovanni D’Alessandro, Rosanna Tuteri, Massimo Palladini e Marzio Maria Cimini. All'incontro parteciperanno gli autori e l’editore Gaetano Basti.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pescara Carlo Masci, dell’assessore regionale al turismo Daniele D’Amario e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri interverranno Massimo Palladini, presidente di Italia Nostra, Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella, lo scrittore Marzio Maria Cimini, i fotografi Andrea Morelli e Andrea Fornaro e il geografo Franco Farinelli.

Il lavoro di Mauro Vitale e Vinicio Salerni abbraccia tutto l’Abruzzo, documentando la grande varietà dei paesaggi, la bellezza delle architetture rurali e cittadine in un susseguirsi di storie, di monumenti e di personaggi. Mauro Vitale è stato curatore della sezione fotografica della Soprintendenza ai beni archeologici ed è collaboratore da anni della casa editrice Menabò per la rivista "D'Abruzzo"; da sempre, nei suoi numerosi viaggi all'estero, attraverso la fotografia indaga culture, paesaggi e architetture per approfondire tutti gli aspetti delle popolazioni da lui studiate e documentate nei numerosi reportage come nell'ultimo lavoro "Popoli e terre della lana", dedicato al confronto tra popoli transumanti in Iran e Italia.