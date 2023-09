Maura Chiulli presenta a Loreto Aprutino il suo ultimo romanzo “Ho amato anche la terra”

Domenica 10 settembre, alle ore 18,30 nella chiesa di San Francesco a Loreto Aprutino, l’associazione culturale Fante di Cuori, in collaborazione con Acl Teatro Del Paradosso e Comune di Loreto Aprutino, ospiterà la scrittrice Maura Chiulli con il suo ultimo romanzo “Ho amato anche la terra”, Hacca Edizioni. Ingresso libero. L’evento chiuderà la mostra fotografica “Momenti d’Abruzzo” di Luciano Evangelista che sta raccogliendo il plauso d ei tanti visitatori: scorci della nostra regione impressi su pellicola, a suggellare le emozioni provate dall’autore ad ogni scatto.

Ad impreziosire la presentazione del libro sarà anche la musica della giovane studentessa Agnese Caldarale al flauto traverso, accompagnata dalla professoressa Annalisa Cialini al piano digitale. “Ho amato anche la terra” è stato proposto al Premio Strega 2023 da Raffaele Nigro, che definisce la Chiulli “una delle voci più interessanti d’Abruzzo”. Un romanzo intenso e ipnotico sull a rinascita di una donna, che s’inabissa e riemerge, che affonda i propri desideri, che mette distanze per non farsi attraversare, che inganna per non incontrare la verità.

Solo quando crederà di aver perso tutto, sceglierà di ricominciare e di affrontare il suo vero nemico: Corpo, che è la casa del suo cuore, il custode di tutti i segreti e la mappa delle sue cicatrici. Maura Chiulli è scrittrice, mangiafuoco, docente di scrittura autobiografica alla Scuola Macondo di Pescara, si interessa di body art e arte performativa; con Hacca Edizioni ha pubblicato i romanzi “Dieci giorni” e “Nel nostro fuoco”.

L’appuntamento rappresenta una preview della rassegna “Loreto Spettacolo”, festival artistico culturale organizzato dall’associazione culturale lauretana nello storico teatro comunale Luigi De Deo, prevista nei mesi invernali.