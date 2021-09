Sabato 25 settembre Matteo Trevisani presenta "Il libro del Sangue" per laFeltrinelli Outside a 'Piatti'. In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19 e per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti, si richiede di osservare le indicazioni che seguono per partecipare agli eventi che si tengono sia all’interno della libreria che in ambiente esterno.

È richiesta l'esibizione del Green Pass con almeno uno dei seguenti requisiti: certificato di avvenuta vaccinazione anche della sola prima dose trascorsi 14 giorni dalla medesima; certificato di guarigione dall’infezione Covid-19; effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48 ore precedenti. È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per l’intera durata dell’evento.

