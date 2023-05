A Città Sant'Angelo una masterclass di recitazione con Federico Moccia e Francesco Montanari

A Città Sant'Angelo tre giorni con una masterclass di recitazione coordinata dallo scrittore e regista Federico Moccia (foto) e dall'attore Francesco Montanari. Appuntamento dal 4 al 6 giugno nella sala consiliare del Comune.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al numero di telefono 388/3070727 oppure via mail all'indirizzo di posta elettronica info@centropalco.com, sito Internet www.centropalco.com. Un'iniziativa di Centro Palco Academy in collaborazione con lo sportello del cittadino - Città Sant'Angelo e con Sdc Musica. Assolutamente da non perdere.