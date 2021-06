“Marziani… on the beach – la letteratura come non l’avete mai incontrata”: l'evento del 30 giugno

Primo appuntamento con “Marziani… on the beach – la letteratura come non l’avete mai incontrata”:

30 giugno: letteratura e società

- Luca Pompei (“Come gli alberi spogliati ad Aprile”, Masciulli Edizioni, 2020)

- Lucia Magistro (“Solo l’amore”, Aletti Editore, 2019)

- Tiziana Iozzi (“Amati o Amàti, questione d’accento”, Masciulli Edizioni, 2021)

- Simona Novacco (“Guerra bambina”, Edizioni La Gru, 2018)

L'incontro si terrà a partire dalle ore 18: "Un luogo all’aperto, informale, accogliente - ha dichiarato il direttore artistico della rassegna, Beniamino Cardines - per reinventare l’idea di salotto letterario. Ospiteremo autori e autrici, editori, e tutta la vivacità della letteratura abruzzese contemporanea. Ma si arriva fin qui con un percorso di progettazione fecondo culturalmente già iniziato qualche anno fa con altre manifestazioni".

