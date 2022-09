Psicologa pescarese sul red carpet al festival del cinema di Venezia

Anche la psicologa pescarese Marta Di Meo ha sfilato sul red carpet del festival del cinema di Venezia. Proprio nel giorno in cui compiva 40 anni, la dottoressa - una delle massime esperte europee di mutismo selettivo - ha sfoggiato un abito appositamente disegnato per lei dallo stilista abruzzese Simone Racioppo.

In serata, poi, la Di Meo ha partecipato a una cena di gala insieme a vip come Manuela Arcuri, Riccardo Polizzy Carbonelli, Massimiliano Morra, Alex Belli, Delia Duran, Walter Nudo, Lele Mora ed Edoardo Siravo. Il tutto, come consuetudine, è stato immortalato sui social. Inoltre, sempre a Venezia, la giovane professionista ha avuto modo di incontrare l'attore e regista Pif.

Detto, dunque, di Marta Di Meo, va tuttavia precisato che Simone Racioppo non ha vestito, per questa kermesse, soltanto la psicologa pescarese: anche Elvia Llauder, attrice, cantante e presentatrice spagnola, si è infatti avvalsa della sua bravura e del suo talento. “È stata Elvia a contattarmi – ha dichiarato Racioppo – Ne sono assolutamente onorato, e la vestirò anche in futuro, nei suoi prossimi appuntamenti televisivi in Spagna”.