Mario Di Desidero presenta "I fiori di Tel Aviv" per Latitudini

Continua, con il nuovo appuntamento fissato per domenica 4 dicembre, la rassegna di narrativa contemporanea "Latitudini", organizzata da Rolando D'Alonzo e Franco Pasquale.

Ospite della serata sarà lo scrittore Mario Di Desidero, che presenterà il libro "I fiori di Tel Aviv". Impossibile separare il vero dall? immaginario in questa storia singolare che si svolge sullo sfondo di Tel Aviv. Adulti confusi e giovani coraggiosi tessono insieme la tela di una nuova esistenza. A guidarli, vite passate che tornano per indicare la via da seguire. Ingresso libero.