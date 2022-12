Marco Papa e Vincenzo Olivieri non si sbottonano sulla reunion: "Venite in piazza Salotto, vi aspettiamo per divertirci alla grande"

Il titolo dell'evento è tutto un programma e rievoca la loro gloriosa trasmissione radiofonica "È la fine del mondo", in onda tanti anni fa su Radio Onda Bahia. Stavolta, invece, l'appuntamento speciale si chiamerà "È la fine dell'anno" e, come è facile intuire, sarà il modo per salutare l'arrivo del 2023, domani sera (31 dicembre), all'insegna dell'allegria, celebrando al contempo un'attesissima reunion: quella tra i comici pescaresi Marco Papa e Vincenzo Olivieri.

I due, più volte interpellati al riguardo, non si sbottonano su quello che sarà il programma della serata, ma promettono tanto divertimento. Vincenzo Olivieri, ad esempio, anticipa che "ci sarà musica, si ballerà e si brinderà. E naturalmente si riderà anche, visto che siamo comici! Insomma, una serata di musica live, dance, cabaret e animazione per dare il benvenuto al nuovo anno. Io, Marco Papa, dj Pelè, i Funky Man e tanti altri ospiti vi aspettiamo per divertirci alla grande".

Gli fa eco Marco Papa con la sua consueta causticità: "Venite solo se non avete nient'altro di meglio da fare... altrimenti rimanete a casa!". Negli ultimi anni Papa e Olivieri erano già tornati insieme, spalleggiati dall'attrice Tiziana Di Tonno, per alcune situazioni di grande successo (memorabile la loro versione della hit "Pes"), ma non si erano mai esibiti a Capodanno nella piazza principale della loro città. A tale proposito, i due cabarettisti fanno sapere che l'esibizione in coppia è prevista dalle ore 22.30 alle ore 23.45, poi si aspetterà tutti insieme lo scoccare della mezzanotte. Ma il conto alla rovescia è già iniziato.