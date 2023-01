Tra le strade di Montesilvano Colle la XVIII Marcia per la Pace

In occasione della 56esima Giornata Mondiale della Pace sabato 21 gennaio si terrà la Marcia organizzata dall’Arcidiocesi di Pescara-Penne. L’appuntamento, giunto alla sua XVIII edizione, si svolgerà quest’anno a Montesilvano Colle e «ancora una volta sarà un’occasione – spiega monsignor Tommaso Valentinetti (foto), arcivescovo di Pescara-Penne – per ricordarci come la Pace non sia solo una grido di richiesta da rivolgere al cielo, ma è soprattutto una responsabilità personale e comunitaria per la guarigione della nostra società, un impegno serio alla ricerca di un bene che sia davvero comune, come ci ricorda Papa Francesco».

Il corteo sarà guidato dallo stesso arcivescovo per le strade del borgo montesilvanese. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà al Pala Dean Martin. Diversi i momenti di riflessione che si articoleranno lungo il percorso di via Togliatti, via V. Emanuele II, via Di Vittorio, via Delfico, piazza Umberto I e piazza Calabresi.

È prevista inoltre la testimonianza di Shahed Sholeh, attivista dei diritti umani e responsabile Associazione democratiche delle donne iraniane in Italia e «al video-collegamento con Fr. Vyacheslav Grynevych e Mira Milavec, direttore e coordinatrice delle attività territoriali di Caritas Spes Ukraine – continua Valentinetti – per guardare con i nostri occhi come la pace sia un percorso articolato che non si risolve in una stretta di mano, ma si pianifica in un cammino complesso, in salita, diplomatico. Bisogna crederci, certo, la pace è possibile, ma non bisogna semplificarla in giudizi e in soluzioni di parte».