Una "Marcia per la Pace" diversa dal solito, con preghiera in presenza e webinar

Una "Marcia per la Pace" differente dal solito, con preghiera in presenza (venerdì 22 gennaio) e un webinar in programma sabato 23 gennaio, alle ore 10, che sarà trasmesso sulla pagina YouTube della Chiesa di Pescara-Penne, e al quale parteciperanno don Mattia Ferrari di “Mediterranea – Saving Humans” e suor Alessandra Smerilli, docente di Economia politica e statistica presso l’Università Pontificia Auxilium.

«Sarà una Marcia diversa in un anno così difficile, una marcia non fatta di passi, di raduni, ma di riflessioni, perché camminare è, innanzitutto, pensare», ha detto Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne. «Saremo fermi in preghiera, nell’appuntamento in presenza, e, per chi preferisce, nell’orazione personale e familiare da casa con il sussidio messo a disposizione sul sito della diocesi. Staremo fermi per il Webinar, non percorreremo metri e kilometri, ma faremo tanta strada, in consapevolezza e condivisione, accompagnati dalle parole del Santo Padre e dalle proposte di cura del bene comune; la cura mediante la solidarietà, la salvaguardia del Creato, attraverso la promozione della dignità e dei diritti della persona».