Manoppello sotto le stelle: il calendario degli eventi estivi tra concerti, cibo, intrattenimento e "ombrelli"

Svelato il nuovo cartellone degli eventi estivi 2024 promossi dal comune di Manoppello e le associazioni del territorio.

Partito il 21 giugno, si concluderà il prossimo 15 settembre, per un totale di 27 appuntamenti distribuiti nel corso di oltre 60 serate.

Manoppello sotto le stelle prevedrà concerti, spettacoli, rassegne teatrali, sport, tradizione, attività alla scoperta del territorio, buon cibo ed intrattenimento per grandi e piccini, che saranno il filo conduttore di un ampio calendario di manifestazioni dell’estate di Manoppello. Il palcoscenico sarà il centro storico con piazze e luoghi caratteristici, anche contrade e frazioni.

Fra le nuove iniziative, due serate dedicate ai più piccoli con gonfiabili ed animazione in piazza Zambra e Aperitivo nel borgo, con visite guidate, intrattenimento musicale e degustazione di prodotti tipici. Tanti, poi, gli appuntamenti con la musica di qualità: previste diverse date dedicate all’esibizioni concertistiche con grandi interpreti della musica italiana, apprezzati artisti nazionali ed abruzzesi e formazioni di musica d’insieme. Tornano, anche, gli appuntamenti tradizionali con Piazza Castello in Festa, la serata dell’Arabona fishing club che celebra il trentennale, il Torneo di Burraco e la Festa sotto la grande quercia. Agosto si aprirà con le iniziative le celebrazioni del Volto Santo e le iniziative del cartellone “Ricordando Marcinelle” pensate per commemorare, approfondire ed attualizzare il tema della memoria del tragico incendio della miniera belga di Marcinelle dell’8 agosto 1956. In piazza arriverà anche lo spettacolo teatrale “Chi ha paura dell’uomo nero?” per la regia di Federica Vicino che racconta appunto le esperienze dei minatori della Majella.

Tornerà, poi, dal 23 al 25 agosto, la colorata e tradizionale rassegna del centro storico Manoppello sotto gli ombrelli, con Corso Santarelli vestito a festa sotto un tetto di ombrelli. Tra le iniziative anche cinque giorni dedicati al teatro con la rassegna de “I Temerari”, la quinta festa dei Bikers a Piana del Legname e le festività in onore di Santa Maria Arabona.

“Manoppello sotto le stelle, non è solo un calendario degli eventi estivi – hanno detto il sindaco Giorgio De Luca e il vicesindaco ed assessore alla cultura e turismo Giulia De Lellis - ma la voce di una comunità pronta a promuovere le sue migliori energie e a diffondere la bellezza degli scorci e degli angoli del centro storico di Manoppello attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza. Ringraziamo tutte le associazioni, gli enti e i comitati che hanno dato il loro fattivo contributo nella realizzazione del programma. L’invito a tutti è di trascorrere l’estate alla scoperta di Manoppello e delle sue bellezze”.