A Pescara una manifestazione di solidarietà per la Bielorussia

I bielorussi che vivono in Abruzzo sentono il bisogno di dimostrare solidarietà al loro popolo, che sta lottando in questi giorni per il proprio diritto a vivere in un Paese libero, un Paese senza la violenza, un Paese costituzionale.



"Sicuramente - si legge in una nota - avete sentito delle atrocità che accadono in Bielorussia ogni giorno e delle irregolarità elettorali durante le recenti elezioni. Con questa manifestazione vogliamo dire no alla violenza, sì ai diritti umani, sì alla trasparenza, sì alla legalità e alla democrazia. Vi invitiamo a unirvi a noi per far sapere ai nostri amici bielorussi che non sono soli in questa lotta, che tutto il mondo li guarda e lotta con loro".