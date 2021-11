Luigi Di Maio inaugura il Fla festival presentando "Un amore chiamato politica"

Il Fla festival 2021 sarà inaugurato, giovedì 18 novembre, dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, che presenterà il suo libro "Un amore chiamato politica" (Piemme). Intervistato dal direttore del festival Vincenzo D’Aquino, l'esponente pentastellato racconterà i suoi valori di riferimento, le sue vittorie e le sue sconfitte più eclatanti, gli errori che non ripeterebbe.

Di Maio lo definisce “un libro che racconta il mio percorso politico, i momenti più significativi degli ultimi 10 anni: il MoVimento, la nascita di tre governi, le fasi cruciali di questa pandemia. Gioie, emozioni e prospettive. C’è molto di me, ma anche dei miei compagni di viaggio, figure che hanno caratterizzato e reso grande il MoVimento”.

E aggiunge: “Un lungo percorso che voglio condividere con tutti voi. La strada è lunga, bisogna guardarsi indietro per pensare in grande, immaginando cosa ancora possiamo fare per i cittadini. Al centro di questo racconto ci siete voi, le tante battaglie che abbiamo portato avanti per il bene nel Paese. Spero vi piaccia”.

Poi Di Maio conclude: “Dopo quasi dieci lunghissimi anni, vissuti con la massima intensità, ho deciso di scrivere il mio primo libro. In queste pagine spero di riuscire a trasmettere con chiarezza il mio punto di vista, raccontando dettagli inediti degli eventi che hanno segnato la storia politica del nostro Paese nell’ultimo decennio. C'è tanto di me, della mia storia, ma anche dell’evoluzione del MoVimento, delle dinamiche di governo”.