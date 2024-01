Luca Telese presenta “La scorta di Enrico”, il libro su Berlinguer

Organizzata dall’associazione “Enrico Berlinguer. Cultura e Politica” di Pescara, si svolgerà mercoledì 31 gennaio la presentazione del volume “La scorta di Enrico. Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo” (Solferino, 2022), scritto da Luca Telese. Coordinati dalla giornalista Rai Abruzzo Silvana Ferrante, interverranno l’autore e Roberto Bertuzzi, uno dei componenti della scorta del segretario comunista. I protagonisti di questa storia vengono dalla resistenza: al fascismo, alla violenza, alla fame.

Hanno percorso vie diverse: dalle montagne partigiane alle catene di montaggio. Sono arrivati a una medesima destinazione: il Partito Comunista Italiano. Che a un certo punto delle loro vite si incarna nella figura di un uomo, Enrico Berlinguer. Questa è la loro storia, intrecciata a quella del loro leader. È fatta di tante vicende pubbliche – dalla primavera di Praga al golpe cileno, dalla rottura con Mosca all’attentato di Sofia – e di altrettante testimonianze private che illuminano vittorie e pericoli, scorci di confidenze e di intimità.

Racconta gli anni al servizio di una missione, per il partito e per il Paese, che univa le famiglie di Berlinguer e dei suoi uomini in una paura fin troppo concreta, come dimostra il tragico destino di Moro e della sua scorta. E si allarga nella foto di gruppo di un popolo che nella stagione breve e folgorante di Berlinguer visse la propria appartenenza politica con un’intensità forse mai più raggiunta.

«Non c’è apologia, e nemmeno agiografia in questo racconto: solo un’asciutta e preziosa esattezza, in cui la normalità di quella classe dirigente, rispetto alla irresponsabile follia di quella presente, sembra davvero un bene rifugio» scrive Luca Telese, che unendo la sua voce a quelle dei testimoni costruisce il racconto corale di una stagione insieme perduta e attualissima. «Quello emesso dalla scorta di Berlinguer non è il sospiro nostalgico per un passato che non tornerà mai: è il seme di una storia che oggi può far nascere nuovi frutti con il suo esempio. Una, dieci, mille, scelte di vita».