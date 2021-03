Luca Abete torna all’università d’Annunzio con “Non ci ferma nessuno - contagiamoci di coraggio”

Il noto inviato di 'Striscia la Notizia' Luca Abete farà tappa anche quest’anno all’università d’Annunzio di Chieti-Pescara con il suo tour motivazionale "Non ci ferma nessuno", che per la settima edizione è accompagnato dallo slogan "Contagiamoci di coraggio". L’appuntamento, che si terrà in live streaming, è per le ore 10.30 di martedì 23 marzo.

Ospite della tappa alla “d’Annunzio” sarà la cantautrice Annalisa Minetti. Gli studenti dell’università d’Annunzio potranno partecipare all’evento in diretta con interventi e domande, prenotandosi a info@noncifermanessuno.net o su www.noncifermanessuno.org nella sezione in home page 'Scrivi a Luca'.

"Non ci ferma nessuno 'Italia Talk' - annuncia Luca Abete, che è stato ospite anche alla prima Festa dei laureati della d’Annunzio nel 2019 - è un esperimento nato dall'impossibilità di poterci ritrovare in aula come abbiamo sempre fatto alla d’Annunzio e in tanti altri atenei italiani. È una sfida alle distanze e al senso di solitudine imposto dal Covid. Il nostro viaggio del sorriso, appena iniziato, è ora alla sua seconda tappa, quella con gli studenti dell’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, che ci accoglie sempre con grande entusiasmo, e proseguirà poi con altri appuntamenti fino a fine maggio".