Licio Di Biase presenta "Il processo a Carmela" alla biblioteca Emilia Di Nicola

Giovedì 24 febbraio alle ore 18 si terrà a Pescara la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore e storico Licio Di Biase (foto), ex consigliere comunale, intitolato "Il processo a Carmela. Dove il fiume bagnava il mirto. Il delitto passionale sulle rive del Pescara". Appuntamento previsto nella biblioteca "Emilia Di Nicola", in via Aldo Moro, 15/6. A coordinare l'incontro sarà Giuseppe Filareto. Con l'autore, invece, converserà la giornalista abruzzese Mila Cantagallo. L'ingresso al pubblico è libero. L'evento si svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid-19 attualmente vigenti. Per poter accedere al locale sarà necessario esibire il proprio Super Green Pass.

"Il processo a Carmela", pubblicato pochi mesi fa, è l'ultimo libro (ma soltanto in ordine di tempo) di Licio Di Biase. Edito dalla casa editrice Vertigo nella collana Approdi, racconta la storia di Carmela, una bella ragazza di 28 anni che fa innamorare il 19enne pittore Antonio Marchegiani. Quest'ultimo, in preda a una folle passione che lo consuma sempre più, arriva addirittura ad architettare l’uccisione di Luigi Agresta, sarto e marito della donna. La vicenda è ambientata negli ultimi anni dell'800. Per la precisione, è il 30 marzo 1891 quando il giovane Marchegiani, insieme a Antonio Innamorati, pensa che la Fiera dell’Annunziata possa essere l’occasione perfetta per uccidere il proprio rivale. Agresta viene così fatto ubriacare e poi gettato nel fiume. Seguirà il processo, sullo sfondo della rivalità tra due città, Pescara e Castellamare Adriatico, prima della loro fusione, che come noto avverrà soltanto nel 1927.

Ricordiamo anche che di recente Licio Di Biase ha ottenuto un importante riconoscimento per "Il mio Flaiano - Un satiro malinconico", scritto anni fa dallo stesso Di Biase insieme al compianto Enrico Vaime. Il premio Switzerland Literary Prize, infatti, ha assegnato a Di Biase il Premio letterario speciale Logos Cultura, con la cerimonia finale che si è tenuta a Mendrisio, in Svizzera. Decisamente un bel risultato per un volume molto interessante, da leggere. Tra le altre opere di Licio Di Biase vanno menzionate altresì "La Piazzaforte di Pescara" e "Pescara 1910".