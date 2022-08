A Lettomanoppello le 10 giornate in pietra: “Tra uomo e ambiente”

Tornano le 10 giornate in pietra, progetto sostenuto dalla Regione Abruzzo che si terrà a Lettomanoppello dal 28 agosto al 4 settembre il progetto ormai entrato nella tradizione del Comune del Parco Nazionale della Maiella ha come tema per l’edizione 2022 “Tra uomo e ambiente”; nato nel 1997, negli anni ha vissuto un’importante evoluzione con la partecipazione di centinaia di artisti provenienti dall'Italia e dall’Estero, che hanno lasciato sul territorio la loro firma con numerose opere in pietra. Scopo di tale appuntamento è mostrare il valore della manualità e della lavorazione della pietra della Maiella, e non è un caso se il Comune di Lettomanoppello gode del titolo di “Città della Pietra”.

Dallo scorso anno le 10 giornate in pietra hanno preso una nuova impronta, passando dalla scultura tridimensionale a quella del bassorilievo da apporre permanentemente sulle pareti delle case dei cittadini di Lettomanoppello. Si tratta di "murali di pietra" e per questo denominati "Pietrales" nell'intento di trasformare la partecipazione dei singoli artisti, scalpellini, studenti in un progetto di creatività e partecipazione collettiva con tutta la popolazione.

Aurora Avvantaggiato, Nando Crippa, Marta Fresneda Gutierrez, Michela Tabaton Osbourne, Sahar Khalaji, Dangyong Liu, Marija Markovic e Mauro Antonio Mezzina: questi gli artisti selezionati da una giuria di esperti per il simposio artistico che animerà il centro di Lettomanoppello diventando ritrovo per scultori e scalpellini e che lavoreranno in diretta sul posto. Per la riuscita della manifestazione di centrale importanza è anche la partecipazione degli scalpellini Gianpaolo Antinucci e Lorenzo Gigante. Gli studenti partecipanti al simposio, invece, e che realizzeranno il “Pietrales” basato sempre sulla tematica “Tra uomo e ambiente”, sono: Satya Forte e Piotr Hanzelewicz dell’Accademia de L’Aquila, Beatrice Mosca e Gabriele Ricchiuti dell’Accademia di Brera.

Si parte domenica 28 agosto alle ore 18 con l'apertura della manifestazione in largo Assunta e la presentazione degli artisti. All'interno di un vasto calendario che si protrarrà fino al 4 settembre, special guest dell’edizione di quest’anno è Ugo La Pietra storico artista di altissimo profilo e architetto riconosciuto sul piano internazionale, le sue esperienze di ricerca e di sperimentazione condotte a partire dagli anni '60 attraversano le varie discipline: arte, architettura, design, arti applicate, musica, didattica, editoria. Per le “10 giornate in pietra” realizzerà un Pietrales dedicato al tema scelto, oltre a delle piccole opere di design in pietra. La scultrice che collaborerà con La Pietra nell’eseguire l’opera è Valentina Di Luca.