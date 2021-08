A Lettomanoppello l'evento "10 Giornate in Pietra 2021"

Tutto pronto per l'evento "10 Giornate in Pietra 2021" che si svolgerà dal 18 al 29 agosto a Lettomanoppello "Città della Pietra" della Maiella, con la direzione artistica del riconfermato Stefano Faccini e il coordinamento dell'assessore comunale al turismo Arianna Barbetta e del Dott .Giuseppe Ferrante e la consulenza del Prof. Giacinto Di Pietrantonio, Direttore della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e docente presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Tematica dell'evento è "Maiella Bianca e Maiella Nera" per mettere in risalto le due facce della montagna madre, quella 'bianca" della lavorazione della pietra alla luce del sole da parte di scalpellini e scultori e quella "nera" dei minatori che lavoravano nelle cavità sotterranee.

Dicotomia messa in risalto proprio per celebrare e mettere in risalto il riconoscimento di Geoparco Unesco del Parco Nazionale della Maiella. In questa edizione ci sarà la presenza di uno special guest "Felice Tagliaferri", artista non vedente, di fama internazionale, attorno alla sua figura è stato elaborato tutto il progetto con il concetto principale delle luci e le ombre, vedo non vedo, per stimolare all'esperienza tattile della pietra . Ad affiancarlo ci saranno 5 artisti internazionali, che hanno risposto al bando e saranno selezionati da una giuria tecnica e popolare. Tra gli artisti in selezione, ci sono nomi di spicco nel panorama artistico italiano e straniero: oltre a vari italiani, hanno risposto all'avviso pubblico un australiano, una coreana, una tedesca, un russo, due turchi; nella conferenza stampa verranno annunciati i nomi degli scultori che parteciperanno al simposio.

Non mancherà la presenza di due maestri scalpellini, Francesco Gigante e Gianni Alberico. L'ultima opera verrà realizzata anche dai ragazzi dell'Accademia dell'Aquila, per un totale di 9 opere, che addobberanno il centro storico del paese, facendolo diventare il primo borgo con Murales in Pietra. La manifestazione prevede vari eventi, iniziative e attività: incontri istituzionali e commemorativi, conferenze e narrazione di racconti, simposio con la realizzazione e montaggio di opere, attività turistiche e teatrali, un laboratorio della pietra aperto a tutti che creerà un'opera collettiva, aperitivi in pietra con gli interventi di Alessandro Lucci e Letto... a teatro, un mercatino dei prodotti tipici e artigianali fra le strade del paese e diversi eventi musicali e teatrali.

L'evento è finanziato dalla Regione Abruzzo e patrocinato dal Parco Nazionale della Maiella, dal museo Omero di Ancona, dal dipartimento del turismo della regione Abruzzo, borghi più belli d'Italia Abruzzo-Molise, centro culturale studi storici di Olevano sul Tusciano (Sa), Comune di Pescara, Associazione Nazionale Città delle Grotte, Consolato onorario d'Italia in Bulgaria, ?Gal terre pescaresi, museo delle genti d'Abruzzo e Fai delegazione di Pescara?. L'evento è inoltre patrocinato da ben 20 comuni del Parco Nazionale della Maiella, come Sant'Eufemia a Maiella, con cui si è già avviata una collaborazione nell'evento "Fiabosco" che ha portato la nascita di opere che sono state posizionate nel boschetto di Sant'Eufemia. Questo può essere solo l'inizio di un progetto univoco di valorizzazione della pietra bianca della Maiella, con Lettomanoppello "Città della Pietra" come capofila.