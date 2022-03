Weekend all’insegna della tutela dell’ambiente tra Florian e Auditorium Flaiano

Prezzo non disponibile

Weekend all’insegna della tutela dell’ambiente, a Pescara. Si comincia sabato 5 marzo al Florian Espace con il primo appuntamento della nuova rassegna "Femminile Plurale, l'Arte delle Donne": alle ore 17.30 si terrà la presentazione di "Messaggi in bottiglia", libro per ragazzi di Simona Barba con le illustrazioni di Isabella Micati. Si tratta della nuova uscita della casa editrice abruzzese Chiaredizioni, pubblicata lo scorso gennaio, che affronta temi ambientali dal punto di vista di una bambina, Lara, che grazie alla sua curiosità e alla sua fantasia riuscirà a capire che anche una bambina può modificare il mondo intorno a lei: basta iniziare da un messaggio in bottiglia.

Barba e Micati, poliedriche personalità della vita ambientalista pescarese, sono note come "Le Pine" (foto) e conducono ogni mercoledì l'omonima trasmissione su Radio Città. L’incontro verrà moderato da Flavia Valoppi. Sono previste anche alcune letture dal vivo a cura dei "piccoli pinoli": Michele, Sara e Valeria. A seguire, merenda per tutti. Si proseguirà poi con l’appuntamento domenicale "Tutti a Teatro!", il 6 marzo all'Auditorium Flaiano, con "Racconti a teatro" a cura di Florian Metateatro con Anna Pieramico alle ore 17, e "L’albero di Pepe", spettacolo d’attore con pupazzi e musica dal vivo dai 3 anni in su, alle ore 17,30.

L'allestimento è a cura dell'associazione teatrale Gtp con Lucia Palozzi e Agostino Gamba, ideazione e regia di Simone Guerro, patrocinio di Federparchi Marche, Legambiente Marche e Wwf. Una piéce delicata e divertente, di teatro d'attore e di figura, con la scenografia narrativa di Frediano Brandetti, unitamente a musiche originali e canzoni interpretate dal vivo. Pepe è la protagonista di questa storia; una storia che, ogni volta che finisce, ricomincia con qualcosa di nuovo. A raccontarla sono lei e Francone, suo fratello, in un flashback appassionante che racconterà le vicende incredibili di una bambina intraprendente. Una favola contemporanea e senza tempo che narra la convivenza dell’uomo con la natura, la difficile integrazione del mondo adulto con quello dell'infanzia e l'anarchica saggezza dei bambini e delle prove da affrontare per diventare grandi.