Lavoratori a 4 zampe: un evento per premiare gli amici animali

Si terrà mercoledì 1° maggio alle ore 16 a villa De Riseis un evento dedicato ai nostri amici animali. Organizzato dal Centro cinofilo del cane da pastore italiano asd, l’evento “Lavoratori a 4 zampe” è pensato per premiare i cani, che ogni giorno si impegnano in lavori socialmente utili e indispensabili per la società.

