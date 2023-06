Laura Rossi presenta “Black Canvas” alla libreria Mondadori

La scrittrice Laura Rossi incontrerà il pubblico di Pescara sabato 10 giugno con la presentazione di “Black Canvas” a cura di Selenia De Vincentis. L'autrice è, innanzitutto, una psicologa criminologa vissuta e formatasi tra Inghilterra e Stati Uniti, ed è proprio nel talento narrativo unito all’esperienza criminologica che risiede, sin dalla prima pubblicazione di “Black Canvas”, la ragione di un importante riscontro di pubblico, in Italia e all’Estero, in particolar modo tra gli appassionati del genere inglesi e americani.

Il thriller psicologico narra la vita di una psichiatra in congedo professionale in preda ad un disorientamento esistenziale; ma la richiesta di una perizia psichiatrica da un commissariato, per far luce su un caso difficile, riaccende il desiderio di tornare al lavoro. La protagonista vive, dunque, il risveglio di tormenti interiori sopiti ed ambiti di manipolazione e percorsi labirintiaci, in una trama avvincente. La straordinaria fluidità narrativa di “Black Canvas” vede il lettore completamente immerso in un mondo di emozioni, patimenti e soluzioni, sino a dissolvere la percezione del limite tra realtà e narrazione.