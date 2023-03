Laboratori (per grandi e piccoli) e visite guidate nell'ambito della mostra di Mark Kostabi

Cinque appuntamenti, tre dedicati a bambini e ragazzi e due agli adulti: la Fondazione Genti d'Abruzzo in occasione della mostra "Loves" antologica di Mark Kostabi organizza una serie di eventi di approfondimento sulla figura di uno degli artisti contemporanei più importanti e più seguiti al mondo.

Si parte domenica 26 marzo, dalle ore 17 alle ore 19, con "Occhio bambini... c'è Mark Kostabi", una visita laboratorio per i più giovani nel corso della quale i partecipanti saranno guidati attraverso i segni e i colori della pop art, dello stile dell'artista, declinati anche attraverso la creatività personale.

Il 1° aprile tocca ai più grandi, a partire dalle ore 16,30 "Loves emozioni senza volto" una visita guidata alla mostra utile a conoscere il percorso artistico di Kostabi, la sua evoluzione politica e soprattutto le scelte che hanno caratterizzato l'allestimento della personale e l'integrazione delle opere con l'esposizione permanente del Museo delle Genti.

Sabato 15 aprile, sempre dalle 17 alle 19, di nuovo spazio ai ragazzi con "Koll-abi, un collage di emozioni" ancora una visita-laboratorio che prende in considerazione aspetti e tecniche diverse dell'artista, abbinando la conoscenza di una serie di opere particolari alla possibilità di ricostruzione materiale da parte dei ragazzi.

Ultimi due eventi sabato 29 e domenica 30 aprile. Il primo, dalle 16,30 alle 19,30 è riservato agli adulti, è una visita-laboratorio e consente un lavoro di conoscenza approfondita della poetica e della politica artistica di Kostabi, letta attraverso le opere esposte. La chiusura è di nuovo dedicata ai giovani: "Modell-abi, il dipinto prende vita" con un laboratorio sorprendente che esalta creatività e manualità.

"Mostre importanti come quelle di Kostabi, che rappresenta sicuramente uno dei momenti più alti del cartellone che la Fondazione Genti d'Abruzzo ha in programma - sottolinea il presidente Emilio Della Cagna - sono elementi vitali della nostra attività, perché ci consentono di costruire intorno all'evento in sé, già rilevante, una serie di iniziative che promuovono l'arte sul territorio. Nel corso dell'anno lavoriamo costantemente con i bambini e i ragazzi, a partire dai sei anni di età, che vogliamo far diventare il nostro pubblico di riferimento. Il nostro obiettivo è quello di far crescere la sensibilità e la consapevolezza di quello che la cultura da sempre rappresenta per il nostro territorio, con una didattica innovativa, che accompagna l'istruzione tradizionale. Abbiamo la possibilità ora di lavorare avendo come riferimento una personalità alta del panorama internazionale: la sua ricchissima vena creativa si integra perfettamente con l'attività del nostro museo, lo dicono i tanti visitatori e lo stesso artista, tutti assolutamente entusiasti di un'esperienza unica".

Per laboratori e visite guidate, naturalmente tutti in programma al Museo delle Genti, è necessaria la prenotazione: è possibile contattare i numeri: 085/4510026 e 393/9374212 o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica didattica@gentidabruzzo.it. La mostra rimarrà aperta fino al 1° maggio con orario 9-13 dal martedì al venerdì e 16-20 sabato e domenica.