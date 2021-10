Si terranno sabato 16 ottobre i laboratori del progetto "Pescara Città d'Amare". Iscrizioni valide per ragazzi dai 16 ai 30 anni residenti nella Regione Abruzzo. Si comincerà alle ore 10:30 con un laboratorio di fotografia al Centro Britti, in via Rio Sparto, curato dall'associazione Giovani per Pescara (info: associazionegiovaniperpescara@gmail.com). Alle ore 11 toccherà invece a "Compagni di banco: insieme per ridurre lo spreco alimentare" al Banco alimentare in via Celestino V, curato dall'associazione Giovani per Pescara (per informazioni: associazionegiovaniperpescara@gmail.com).

Alle ore 12 seguirà il laboratorio "Pop - Passeggiata occasionale poetica" al Faro del molo nord, curato dalla associazione Mediterranea (per informazioni: associazionemediterranea88@gmail.com). Alle ore 15:30 lezioni di teatro al teatro dei Marsi in via dei Marsi, 128 curato dall'associazione Per amore e per diletto (per informazioni: peramoreeperdiletto@hotmail.it). Infine, alle ore 22:30, il progetto Zero Alcool in via Cesare Battisti, nel cuore della movida di Pescara centro, curato dal Modavi Castellamare (info: modavicastellamare@gmail.com).