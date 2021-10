Laboratori progetto "Pescara Città d'Amare": i prossimi appuntamenti

Tornano i laboratori del progetto "Pescara Città d'Amare" con gli ultimi appuntamenti. Si comincia sabato 30 ottobre alle ore 10:30 con un laboratorio di scrittura web all'Oratorio San Giuseppe in via Matese 1, curato dall'associazione Giovani per Pescara: associazionegiovaniperpscara@gmail.com.

Si prosegue sabato 6 novembre alle ore 15:30 con il laboratorio sociale "L'arte è la speranza dei giovani" in via dei Marsi 128, curato dall'associazione Per amore e per diletto", peramoreeperdiletto@hotmail.it; alle ore 16:30 lezioni di teatro sempre in via dei Marsi 128, e alle ore 22:30 il progetto Zero Alcool in via Cesare Battisti, curato dal Modavi Castellamare (modavicastellamare@gmail.com).



Si chiude sabato 13 novembre alle ore 12 con un laboratorio di storia e cultura del fiume Pescara sul lungofiume dei Poeti, curato dalla associazione Mediterranea. Informazioni: associazionemediterranea88@gmail.com.