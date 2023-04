Laboratori di Pasqua per i ragazzi al Museo delle Genti d'Abruzzo

Preparare pupe e cavalli, o un acchiappasogni con i fiori di primavera: tre giorni di attività laboratoriali, nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle festività pasquali. Sono stati organizzati dalla Fondazione Genti d'Abruzzo per bambini e ragazzi dai sette anni in su. Si tratta di laboratori che uniscono le attività manuali alla diffusione di quelle tradizioni antiche del territorio che, attraverso il Museo delle Genti d'Abruzzo, diventano patrimonio anche per il futuro.

Il calendario prevede tre eventi, tutti in programma al mattino: un valido supporto per le famiglie nei giorni di vacanza a scuola. Giovedì 6 aprile, dalle 8,30 alle 13, "Mani in Pas...qua", utilizzando la pasta di mais saranno realizzati i due simboli pasquali della pupa e del cavallo; venerdì 7 aprile, dalle 8,30 alle 13, "La ghirlanda pasquale", una composizione assemblata con l'utilizzo di uova e di altri materiali; martedì 11 aprile, dalle 8,30 alle 13, "Primavera con Persefone" per realizzare un acchiappasogni primaverile a tema floreale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 085/4510026 (interni 1 o 2) o 393/9374212, oppure inviare una mail a didattica@gentidabruzzo.it. Il Museo delle Genti sarà inoltre aperto nel giorno di Pasquetta, con orario pomeridiano 16-20, mentre resterà chiuso in occasione della Pasqua.