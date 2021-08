Kledi Kadiu e Raffaele Paganini a Montesilvano per uno stage

Sabato 11 settembre evento di danza e stage a Montesilvano con tre grandi maestri come ospiti: Kledi Kadiu (foto), professionista della trasmissione "Amici" di Maria de Filippi per la danza moderna, Raffaele Paganini, etoile internazionale per la danza classica, e Dario Laffranchi, coreografo e direttore del movimento Arts on stage per contemporary fusion.

Sarà un modo per ripartire, per lanciare un messaggio di positività a tutti quelli che credono nella danza, nella musica, nel talento, nei propri sogni e nelle proprie passioni. Verranno create classi per bambini e classi per adulti divisi per livelli (per i bambini dai 7 anni in su). Per informazioni: tel. 328/9257155 o patrizia.bordonaro@gmail.com. Lo stage è organizzato dall'Asd New Arte Danza e si terrà a Montesilvano. A disposizione sale spaziose per lo studio della danza con 210 mq di parquet ciascuna.

