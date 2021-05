Indirizzo non disponibile

Il 27 maggio in diretta streaming sulla piattaforma MS Teams si terrà il convegno "Gli istituti ex dlgs 267/2000 per il superamento della crisi finanziaria degli enti locali sono ancora attuali?".

Ne discuteranno Salvatore Bilardo (Ispettore Generale Capo Igepa), Antonio Colaianni (Direttore Centrale Finanza Locale, Ministero dell’Interno), Armando Forgione (Prefetto della Provincia di Chieti), Angelo Maria Quaglini (Magistrato Corte dei Conti), Andrea Ziruolo (Professore di Economia Aziendale Università Gabriele d’Annunzio e Presidente Comitato Scientifico Ancrel), Mario Turco (Professore di Economia Aziendale Università del Salento, Senatore già sottosegretario a Palazzo Chigi), Maria Teresa Nardo (professore di Economia Aziendale Università della Calabria), Marco Berardi (Dottore di Ricerca, università Gabriele d’Annunzio), Simone Simeone (vicepresidente Ardek) e Davide Di Russo (Consigliere Cndcec con delega agli enti locali e Componente Osservatorio enti locali).

Il convegno si concluderà con le esperienze ritenute più significative sul tema trattato riportate dai rappresentanti degli enti locali interessati: Francesco Consiglio (Dirigente servizi finanziari Comune di Reggio Calabria), Grazia Marcucci (dirigente servizi finanziari Comune di Terni), Maurizio Lacalamita (Dirigente servizi finanziari Comune di Margherita di Savoia), Andrea Ruggieri (Dirigente dei servizi finanziari del Comune di Pescara), Franco Rispoli (dirigente dei servizi finanziari del Comune di Chieti), Angelo Scandura, (Commercialista e Coordinatore del Gruppo di lavoro Ancrel sugli enti in dissesto e predissesto) e Giovanni Mastrogiovanni, (Sindaco del Comune di Scanno).

L'evento è patrocinato dall’Università degli Studi G.d'Annunzio di Chieti-Pescara, dal Dipartimento di Economia Aziendale dell’università d'Annunzio di Chieti-Pescara, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec), dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara (Odcec Pescara e Fondazione Odcec Pescara), dall'Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali (Ancrel), dall’Associazione Ragionieri degli Enti Locali (Ardel) e con la sponsorizzazione di Municipia - Gruppo Engineering.