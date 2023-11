“Innovative Days”, l'evento di formazione gratuita sul digital marketing

Tutto pronto per l’evento di formazione gratuita sul digital marketing “Innovative Days”. L’evento si terrà il 4 e 5 novembre all’Auditorium Petruzzi. L’assessore all’innovazione digitale, Eugenio Seccia, ha dichiarato:” Ringraziamo gli organizzatori per l’iniziativa lodevole che hanno messo in campo su Pescara. Noi come Comune abbiamo l’obbligo di essere vicini a queste attività di diffusione della cultura innovativa e di incoraggiamento alle persone che già fanno innovazione sul territorio al fine di fare in modo che Pescara generi quell’ecosistema innovativo di cui si ha bisogno per stimolare l’economia cittadina”.

E Roberto Ettorre, presidente dell’associazione Innovative Days che organizza l’evento, ha aggiunto:” L’iniziativa si rivolge prevalentemente ma non esclusivamente a un pubblico di Imprenditori. Saranno due giorni di intensa formazione sul Digital Marketing con i massimi esperti provenienti da tutto lo stivale. Giorgio Taverniti, Alessandro Vercellotti, Stefano Ferranti sono solo alcuni dei principali ospiti che compongono il parterre di interventi. Invitiamo tutti gli imprenditori che hanno a cuore il futuro della propria azienda a partecipare registrandosi preventivamente sul nostro sito Internet”.