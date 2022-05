Infection control & antibiotico resistenza, se ne parla in un webinar

Indirizzo non disponibile

L’Accademia di Medicina di Torino organizza un corso Ecm per Infermieri e tutte le professioni, in collaborazione con lo Studio Mt Cavallo Stp di Cuneo. Si svolgerà il 13 maggio on line sul tema “Infection control & antibiotico resistenza”. Dopo il saluto istituzionale del presidente dell’Accademia di Medicina di Torino, Giancarlo Isaia, introdurranno i lavori Giovanni Di Perri, direttore della struttura complessa Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, Francesco Giuseppe De Rosa, del Dipartimento di Scienze Mediche e Carla Zotti, del Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica. Successivamente interverrà Cristina Costa, microbiologia, concentrandosi su “Epidemiologia dell’antibiotico resistenza: pre e post Covid”.

Seguirà la presentazione dell’esperienza torinese (e-Covid) a cura di Andrea Calcagno, Dipartimento di Scienze Mediche, e dell’esperienza piemontese (Coracle) di Silvia Corcione, sempre del Dipartimento di Scienze Mediche. Tommaso Lupia, Struttura Complessa Malattie Infettive dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, interverrà sul tema “Infezioni batteriche e fungine come complicanze dell’infezione da Sars-Cov-2”. Le “strategie di infection control nella gestione delle infezioni nosocomiali” rappresenteranno il focus della relazione di Nour Shbaklo, PhD in Infection Control, Dipartimento di Scienze Mediche. Costanza Vicentini, Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatrica, risponderà alla questione: “Infection control durante il Covid: troppo o troppo poco?”. Infine Francesco De Rosa illustrerà “Programmi di antimicrobial stewardship”.

Il termine “antimicrobial stewardship” si riferisce ad una serie di interventi coordinati, che hanno lo scopo di promuovere l’uso appropriato degli antimicrobici e che indirizzano nella scelta ottimale del farmaco, della dose, della durata della terapia e della via di somministrazione. Concluderà l’incontro una tavola rotonda sul tema dell’impatto del Covid nei programmi di “stewardship” che coinvolgerà Di Perri, Zotti, De Rosa, Silvio Borré (Malattie infettive, Vercelli), Guido Chichino (Malattie infettive, Alessandria) e Valerio Del Bono (Malattie infettive, Cuneo). Per iscriversi,?inviare adesione all'indirizzo e-mail formazione@studiomtcavallo.it. Il link del webinar verrà comunicato agli iscritti mediante e-mail Informazioni: segreteria organizzativa 342 6710496 (mattino) - 0171 699407.