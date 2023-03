A Serramonacesca un racconto sulla lotta delle donne iraniane

Domenica 12 marzo alle ore 17, nella sala polivalente del Comune di Serramonacesca, in occasione del mese dedicato alla donna l’amministrazione comunale ha promosso un incontro sul tema della lotta delle donne iraniane contro il duro regime illiberale che ne comprime le libertà civili.

Interverranno, oltre al sindaco Sebastiano Massimiano, anche Mostafa khademakbari e Bahram Tirband Pey, due esponenti del gruppo democratico delle donne iraniane, con un racconto sulla rivolta popolare delle donne e di tutto il popolo iraniano contro il potere dei mullah.

“È importante sostenere battaglie di libertà - dice il vice sindaco Monia Buffone, promotrice dell'evento - ma può essere anche una lezione osservare e capire la lotta per ottenere alcuni diritti fondamentali, sempre più dati per scontato dal mondo occidentale ma ancora molto carenti in tantissime realtà”.