In Comune l'evento finale del progetto "Pescara città d'amare"

È ormai giunto al termine il progetto “Pescara città d’Amare”. L'ultimo evento si terrà nel palazzo del Comune di Pescara sabato 18 febbraio a partire dalle ore 10:30 e sarà visibile esclusivamente in diretta streaming su YouTube per rispettare le normative anti Covid. L’incontro prevede i saluti istituzionali dei rappresentanti degli enti promotori del progetto, ossia il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo.

Verranno argomentate le attività svolte nell’ambito delle politiche giovanili, nei contesti esperenziali dell’ambiente, delle tecnologie, del sociale, della lotta alle dipendenze e della cultura teatrale, dai rappresentanti delle seguenti quattro associazioni: Associazione Giovani per Pescara, Per amore e per diletto, Mediterranea Pescara e Modavi Castellamare. In conclusione verrà presentata al pubblico la web app "Guardiamo Pescara".