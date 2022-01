Giovani e dintorni, iniziativa pubblica del progetto "Pescara città d'amare"

Tutto pronto per la seconda iniziativa del progetto “Pescara città d’Amare”. L'evento, aperto al pubblico, si terrà sabato 29 gennaio a partire dalle ore 16. È prevista una diretta streaming sul canale YouTube ufficiale.

Durante l’appuntamento verranno trattati argomenti di attualità relativi alle tematiche progettuali e in riferimento al mondo giovanile, evidenziando aspetti sociali relativi alla nostra epoca: si parlerà delle tecnologie del futuro, del rapporto tra giovani e alcool, della lotta all'abbandono scolastico, della musica in Abruzzo e del fiume.

L'incontro on line è curato dalle associazioni "Giovani per Pescara", "Mediterranea Pescara" e "Per amore e per diletto", nonché dal Modavi Castellamare.