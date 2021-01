Otto incontri online per imparare a leggere ad alta voce "con il cuore"

In otto incontri online Pino Costalunga, direttore artistico di Fondazione Aida e membro del coordinamento regionale di lettori professionisti 'LeggerePerLeggere', svelerà gli “ingredienti” e alcune tecniche per diventare abili lettori ad alta voce. Dal 12 gennaio al 9 marzo, su Meet, Costalunga terrà un ciclo di lezioni dove insegnerà ai partecipanti tecniche e segreti per diventare abili lettori ad alta voce, capaci di rendere ben comprensibile un testo e, al contempo, fare breccia nel cuore di chi ascolta.

Si affronteranno alcuni aspetti della lettura come l'ortoepia, gli accenti, la punteggiatura, i colori delle lettura, gli albi illustrati e tanto altro. Pino Costalunga dal 2014 è condirettore artistico di Fondazione Aida. È membro del coordinamento regionale di lettori professionisti LeggerePerLeggere. È da molti anni ospite di diversi festival nazionali con progetti legati alla lettura ad alta voce, tra questi il Festivaletteratura di Mantova. Lavora come attore, regista e drammaturgo per il teatro ragazzi da quarant’anni. Iscrizioni entro l’11 gennaio. Si accetta Carta del Docente.

Info: formazione@fondazioneaida.it, 347/8226461 - 045/8001471.