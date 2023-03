Il cardinal Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, inaugura l'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico

Sarà il Cardinal Matteo Maria Zuppi a inaugurare l’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne. Venerdì 3 marzo il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Bologna interverrà a Pescara su “Amore-Coniugalità. Il matrimonio cristiano nell’attuale contesto” perché «questo appuntamento annuale, aperto a tutti, non sia solo un momento celebrativo – annuncia monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – ma una vera e propria occasione di riflessione e confronto sul valore del Sacramento matrimoniale e sul cammino di fede che sempre si incarna nella storia dell’uomo e, quindi, anche in questa società in continuo cambiamento».

Attivo a Pescara dal 2018, il Tribunale Ecclesiastico è nato proprio per rispondere ai bisogni dei fedeli e, soprattutto, delle persone ferite da matrimoni falliti e, probabilmente, nulli «sull’invito di Papa Francesco – continua Valentinetti – che nella Lettera Apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus ha riformato il Processo Canonico con l’istituzione della cosiddetta procedura breve e ha chiesto a noi vescovi di interessarci in prima persona delle famiglie in difficoltà. È doveroso rispondere ai bisogni di tanti fedeli e di tante coppie che chiedono di verificare la validità della loro unione! Quei “sì”, a volte pronunciati in modo immaturo e, talvolta, nell’ignoranza dell’impegno cristiano, devono interrogarci come Chiesa, soprattutto pastoralmente, perché la proposta di fede sia sempre più chiara e perché le comunità parrocchiali e i loro pastori sappiano sempre di più comunicare la grazia divina secondo i doni e la missione di ciascuno e il bene dei fedeli».