Guido Catalano presenta "Smettere di fumare baciando" all'Auditorium Petruzzi

Lo scrittore Guido Catalano presenterà il suo ultimo libro "Smettere di fumare baciando" (Rizzoli) in un incontro pubblico che si terrà all'Auditorium Petruzzi sabato 1° aprile. Ingresso libero.

"Dopo la bellezza di sei lunghi anni - spiega Catalano - torno alla poesia con una nuova raccolta dal titolo "Smettere di fumare baciando". La naturale conseguenza del gioioso evento è lo "Smettere di fumare baciando live tour", che in parole povere significa che mi potrete incontrare in giro per l’Italia, armato di microfono, nuove stupefacenti poesie e un’invidiabile forma fisica". A tale proposito, segnaliamo che la tappa di Pescara sarà la data conclusiva del tour.?

Catalano porterà in scena "uno spettacolo per voce sola nel quale alternerò poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature, trionferà assieme a un affastello di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità, i gatti (ok, i gatti non sono un’emozione ma fanno audience). Vi aspetto a braccia aperte!?".

Guido Catalano è nato a Torino nel 1971. Da anni porta i suoi libri in giro per l’Italia. Collabora con Smemoranda e con l’edizione torinese del “Corriere della Sera”. Con Rizzoli, oltre a "Smettere di fumare baciando", ha pubblicato il romanzo “D’amore si muore ma io no”, disponibile in Bur insieme a “Ti amo ma posso spiegarti”, “Piuttosto che morire m’ammazzo”, la raccolta di poesie “Ogni volta che mi baci muore un nazista” e “Poesie al megafono” (2019).