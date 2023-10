Torna il gruppo di lettura della scuola Macondo: il calendario completo

Torna il "gruppo di lettura" della scuola Macondo, che cambia giorno rispetto alla scorsa edizione e ci sarà di martedì, sempre alle ore 19. Si parte il 24 ottobre con Cynthia Rimsky e il romanzo "Yomurì" (Edicola ediciones): al fianco della scrittrice ci sarà anche l'editore Paolo Primavera. Queste sono le date e i titoli scelti per l'attività: 14 novembre - Ada D'Adamo, "Come d'aria" (Elliot), per Ada D'adamo interverrà l'editrice Loretta Santini; 19 dicembre - Laura Pugno con "Melusina" (Hacca), interviene l'editrice Francesca Chiappa; 16 gennaio 2024 - Peppe Millanta con "Cronache da Dinterbild" (Neo), interviene Francesco Coscioni; 13 febbraio 2024 - Valeria Tron con "L'equilibrio delle lucciole" (Salani); 19 marzo 2024 - David Valentini con "Tutto ciò che poteva rompersi" (Accento); 16 aprile 2024 - Maddalena Fingerle con "Lingua Madre" (Italo Svevo)

Come spiega Elisa Quinto, che gestisce la scuola Macondo, "Questa è la terza edizione del Gruppo di lettura Macondo e siamo molto orgogliosi di ricominciare, come di consueto, con un'autrice pubblicata in Italia da Edicola Ediciones: Cynthia Rimsky e il suo romanzo Yomurí. Abbiamo organizzato un calendario che vuole dare spazio anche alle voci femminili della letteratura e quindi proseguiremo con Loretta Santini in rappresentanza di Ada D’Adamo, Laura Pugno, Valeria Tron, Maddalena Fingerle. Il gruppo delle amiche è sempre più nutrito: non solo molte autrici ma anche molte editrici".

La 'mission' di quest'attività non cambia: al centro infatti c'è sempre il desiderio di condividere momenti di alta cultura, riflessioni, e le novità letterarie: "Quest’anno inoltre - prosegue la Quinto - non leggeremo solo romanzi ma anche una raccolta di racconti, quella di David Valentini, così da dare spazio anche ad un genere che a noi piace moltissimo. Ci sarà anche l’incontro con il nostro fondatore, Peppe Millanta, che è quello che ci emoziona di più in questa edizione. Siamo certi di aver messo su un calendario nutrito, tra case editrici grandi e indipendenti, tra generi diversi, autori e autrici conclamati ed esordienti, e che sarà un'edizione ricca di storie e di incontri".

Le librerie coinvolte sono Mondadori e Ubik di Pescara, Mondadori di Francavilla al Mare. Per partecipare o ricevere il link è necessario contattare la scuola al 370/3525381 o via mail a scuolamacondo@gmail.com.