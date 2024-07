Giornata di sensibilizzazione con passeggiata empatica: la disabilità non è una malattia

Organizzata per venerdì 5 luglio una giornata di sensibilizzazione con passeggiata empatica dal comitato Pari Opportunità del Foro di Pescara in collaborazione con l’associazione Carrozzine Determinate. Si tratta di un’occasione di riflessione e partecipazione per acquisire consapevolezza del principio per cui la disabilità non è malattia ma è condizione di vita in un ambiente sfavorevole.

Verrà effettuata una passeggiata empatica in carrozzina per offrire l’esperienza di provare le sensazioni e le difficoltà di muoversi negli spazi del vivere quotidiano in presenza di barriere architettoniche.

Luogo dell’evento l’aula Scoponi del tribulane di Pescara. Dopo una breve introduzione a cura degli avvocati Marco Pellegrini e Mariangela Cilli, rispettivamente presidente e componente Cpo e del cav. Ferrante, si darà l’avvio alla passeggiata empatica con partenza dal parcheggio antistante il Consiglio dell’ordine degli avvocati.

Per partecipare inviare una mail all’indirizzo: cpo@ordineavvocatipescara.it (numero partecipanti massimo 50).