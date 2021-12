Spoltore partecipa alla Giornata mondiale sulle patologie della gravidanza

La scuola dell'infanzia "Rita Levi Montalcini", a Santa Teresa di Spoltore, sarà illuminata di blu martedì 7 dicembre per sensibilizzare tutti in occasione della Giornata mondiale della sindrome da trasfusione feto fetale. "Come sempre", spiega il vice sindaco Chiara Trulli, "Spoltore vuole rispondere "presente" e partecipare a tutte campagne di sensibilizzazione. Si tratta di questioni importanti, specie quando sono legate al tema della prevenzione".

Al fianco dell'amministrazione comunale nell'organizzazione di questo appuntamento c'è "Il Giardino di Aurora", associazione che sostiene e assiste ogni famiglia che attraversi gravidanze con patologie, sindromi del feto, perdita del nascituro, prematurità o figli con bisogni speciali di percorsi di crescita (per informazioni: info@ilgiardinodiaurora.it; 338.1472950).