Anche Pescara celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer

Giornata mondiale dell'Alzheimer a Pescara, in piazza Sacro Cuore, domenica 20 settembre. In programma colloqui gratuiti con medici e psicologi per chiedere delucidazioni, nonché test sulla memoria e mini forum (domande e risposte) gestiti da esperti. Non mancheranno gli incontri con familiari e pazienti per condividere i problemi, cercare soluzioni e richiamare l’attenzione delle istituzioni e della città su una patologia che costituisce un vero problema socio-economico.

Chi desidera sostenere l'associazione Alzheimer Uniti Abruzzo, durante la giornata potrà sottoscrivere o rinnovare la quota sociale o semplicemente devolvere una libera donazione. Il presidente di Alzheimer Uniti Abruzzo è il dottor Carlo D’Angelo.

Info: 335/371232 - alzheimerunitiabruzzo@gmail.com.