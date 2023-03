Giornata dedicata all'inclusione, un evento della Fondazione Paolo VI

Lo slogan è assolutamente chiaro: “Uniti per l’autismo e l’inclusione”. Questo il titolo della giornata che la Fondazione Paolo VI di Pescara ha dedicato «alla sensibilizzazione e alla promozione dell’inclusione sociale dei soggetti con autismo e non - spiega Peppino Polidori, presidente della Fondazione - Un giorno di festa in cui i professionisti del settore e i nostri operatori organizzeranno laboratori ricreativi e artistici che permetteranno ai bambini ospiti dei nostri centri e a tutti i ragazzi che vorranno intervenire – per questo abbiamo invitato gli alunni delle scuole elementari del territorio – di esprimere la propria creatività, nella diversità degli approcci personali».

Appuntamento sabato 1° aprile «per conoscere da vicino il mondo dei ragazzi autistici – continua l’avvocato Polidori – che, talvolta, ci fa paura ma, in realtà, è ricco di risorse. La libertà dei bambini e la loro capacità di confrontarsi senza preconcetti e pregiudizi è sicuramente un insegnamento per noi adulti, per superare muri e barriere che innalziamo difronte alle diversità di ogni genere».

La giornata ludica sarà premessa da un momento istituzionale di riflessione. Per l’occasione interverranno: don Massimo Angelelli, direttore dell’ufficio di pastorale sociale della Conferenza Episcopale Italiana, il dottor Renato Cerbo, direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile di Pescara, e il dottor Danilo Montinaro, psichiatra e psicoterapeuta.