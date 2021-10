Anche Pescara celebra la Giornata Europea dei Risvegli per la ricerca sul coma

Indirizzo non disponibile

Il 7 ottobre l'associazione "Il Risveglio di Manuela" organizza un incontro con il patrocinio dei Comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano, nonché della Provincia. All'organizzazione hanno collaborato anche la Usl di Pescara, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche e l'associazione "Gli amici di Luca". In programma il confronto degli studenti con Carlo D'Aurizio, direttore della clinica fisica-riabilitativa dell'ospedale di Popoli, dopo il saluto di Alessandra Bucci, vicario del Questore di Pescara.

Alle ore 11 una breve testimonianza del presidente dell'associazione, Anna Verna, a cui seguirà la messa celebrata da Padre Gianfranco Priore. Alle ore 12 l'ormai tradizionale lancio di palloncini in aria, un segno di speranza per il risveglio di chi si è trovato in un altrove sconosciuto. Parteciperanno i sindaci, il presidente della provincia Antonio Zaffiri e l'assessore regionale Nicoletta Verì.