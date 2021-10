Anche Pescara celebra la Giornata Europea della Cultura Ebraica 2021

Il Comune di Pescara celebra la Giornata Europea della Cultura Ebraica 2021 giovedì 7 ottobre con un evento in webinar che prevede vari ospiti, la partecipazione degli studenti del liceo classico d’Annunzio lla presenza di due classi del V anno del liceo scientifico Galilei. Il tema conduttore di quest'anno è "Dialoghi". Alle 9.30 ci saranno i saluti istituzionali di Carlo Masci, sindaco di Pescara, Marcello Antonelli, presidente del consiglio comunale, e Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. Alle 10 introduzione di Federico Gentilini Amicizia Ebraico Cristiana di Francavilla al Mare) e a seguire gli interventi di Marina Piperno, produttrice, e Luigi Faccini, regista.

Alle 10.45 parola a Lisa Palmieri Billig (rappresentante italiana di American Jewish Committee e di collegamento con la Santa Sede), quindi a Marco Cassuto Morselli (presidente Federazione Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia), Luigi De Salvia (presidente Religions for Peace Italia Onlus), Amy K. Rosenthal (storica e giornalista). In conclusione, dialogo tra i relatori e i partecipanti al webinar e anteprima sulle celebrazioni del 10 ottobre, in onore del patrono di Pescara San Cetteo. ?Ultime battute con la presentazione di alcune iniziative nell’orientamento al dialogo interculturale per la sostenibilità promosse dal Comune di Pescara, il saluto del sindaco Masci e la proiezione di un video su Pescara. Diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...