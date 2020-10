L'arcidiocesi di Pescara-Penne festeggia la Giornata per la Custodia del Creato

L’arcidiocesi di Pescara-Penne celebrerà il 4 ottobre, nel Parco D’Avalos, la XV Giornata per la Custodia del Creato. Spiega don Antonio Del Casale, responsabile dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale, del lavoro e della salvaguardia del creato:

«Abbiamo scelto uno spazio di vita quotidiana, il cuore verde di Pescara, l’aria bimbi del Parco D’Avalos, per dire la bellezza della nostra terra, della natura che ci circonda, ma anche per ricordare in modo semplice come ognuno di noi è responsabile, nelle piccole scelte di ogni giorno, del Creato, della terra che ci è stata affidata».

Sono previsti gli interventi di Erica Del Vecchio del Wwf Abruzzo e di Renato Di Nicola, referente Abruzzo del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, nonché le testimonianze degli appartenenti alla prima comunità Laudato Sì. Non mancheranno, poi, le musiche di artisti locali come Tony Nevoso (foto) ed Elena Calaudi.