Giornata della consulenza familiare: al porto turistico un evento rivolto alle persone di ogni età

Sabato 25 maggio ricorre la giornata nazionale della consulenza familiare promossa dall’associazione italiana consulenti coniugali e familiari (Aiccef), che promuove e consolida, da oltre 40 anni, la figura del consulente familiare in quanto professionista socio-educativo, esperto dell’ascolto e della relazione d’aiuto.

In questa occasione, al porto turistico, zona piazzetta, dalle 10 alle 19 si svolgerà l’evento “Le stagioni della vita”, organizzato dai consulenti familiari di Pescara e di altre province d’Abruzzo.

Con il patrocinio dell’Ucipem Pescara e del porto turistico Marina di Pescara è stato realizzato un evento speciale: seguendo un percorso rivolto alle persone di tutte le età, ciascuno potrà rivivere il momento della nascita e l’emozione di quella esperienza, l’infanzia per ritrovare vecchi giochi e lasciare andare via le paure, l’adolescenza dove il muro che separa genitori/figli può essere abbattuto, poi, accompagnati da un abbraccio, si passa all’età adulta per fermarsi e prendersi cura del proprio tempo senza essere giudicati ed infine l’età matura per ripercorrere il film della propria vita e riconoscere il dono che ha in sé.

L’iniziativa si propone di far conoscere la consulenza familiare e la figura del consulente familiare che esercita la sua professione “per tirar fuori il meglio che c’è da una comunità, da una famiglia in difficoltà, da due genitori in conflitto; per ricongiungere i fili di tanti dialoghi interrotti; per usare il conflitto per favorire la crescita e l’evoluzione; per rafforzare le funzioni auto-curative e creative del singolo, della coppia, della famiglia, della rete sociale” – afferma la presidente nazionale Aiccef Stefania Senigallia.

La referente regionale Abruzzo Aiceef Manuela Mammarella afferma “sono felice che questa occasione abbia consentito una bella collaborazione tra diversi consulenti familiari della Regione che lavorano in ambiti diversi: in studi professionali come liberi professionisti, nei consultori e nei centri di ascolto che accolgono il singolo, la coppia e la famiglia in difficoltà, nelle scuole con sportelli di ascolto per studenti, …, ognuno ha offerto le sue competenze con passione e generosità, in particolare i consulenti familiari Cinzia Trigiani e Mario Cappelluti che hanno ideato e curato il progetto con me”.