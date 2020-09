Giornata dell'associazione Dimore Storiche Italiane, ecco le visite nel Pescarese

Domenica 4 ottobre si svolgerà la X edizione della Giornata dell'associazione Dimore Storiche Italiane. Anche alcune ville, palazzi, torri e castelli abruzzesi - molti dei quali normalmente chiusi alle visite - apriranno gratuitamente al pubblico.

L'evento, che si svolgerà quest'anno in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei e l’associazione Nazionale Case della Memoria, ha il patrocinio della commissione nazionale italiana per l’Unesco. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, sono state scelte Villa Basile, a Pescara, e Palazzo de Fabritiis, a Rosciano.

Al fine di garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza anti Covid e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.