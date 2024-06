Giappone Abruzzo cinema 2024: una rassegna dedicata alla cinematografia giapponese

Si sta tenendo in questi giorni (25-28 giugno) una rassegna dedicata alla cinematografia giapponese organizzata dall’associazione Giappone Abruzzo, in collaborazione con l’associazione Flaiano. Le quattro serate si stanno svolgendo al Massimo.

Tema della rassegna è “Dal testo all’anime, dal manga al live action”. Particolare attenzione è dunque rivolta al mondo dell’animazione, facendo riferimento alla tendenza che si riscontra in molte opere e autori ad abbattere i confini tra colto e pop creando una contaminazione positiva tra letteratura, fumetto e cinema di animazione.

I 5 film scelti sono opere di conclamato valore artistico, esemplificative di questa tendenza, ma nella selezione si è tenuto conto anche dei temi sociali sottesi alle trame dei film, che sebbene siano messi in luce nella realtà giapponese (non solo contemporanea) offrono spunti di riflessione anche per il nostro contesto attuale.

Il primo film proiettato il 25 giugno è stato Sakuran di Mika Ninagawa (2006), tratto dal manga omonimo di Moyoco Anno, è il colorato ritratto della vita di una cortigiana nel quartiere di piacere dell’antica Edo, lo Yoshiwara, e del suo caparbio percorso per liberarsi dalle maglie di un’esistenza mai veramente accettata, in cui risuona forte il senso di empowerment che la regista nipponica vuole trasmettere alle generazioni più giovani.

Il 26 giugno, nella serata-omaggio a un direttore di culto dell’animazione, Satoshi Kon, verranno presentati due suoi celebri lavori: Tokyp Godfathers (2003) si ispira all'opera letteraria di Peter B. Kyne, “The Three Godfathers” (1913) - in particolare a uno dei suoi adattamenti cinematografici, il film “In nome di Dio” (1948) di John Ford - , in cui quelli che sono considerati gli ultimi della società rivelano con grande umanità e comicità slapstick i loro conflitti interiori; e PAPRIKA, tratto dall'omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui, presentato in anteprima mondiale alla 63ª Mostra del Cinema di Venezia nel 2006, film di fantascienza e insieme thriller psicologico sulla manipolazione del subconscio.

Il 27 giugno è in programma Our Little Sister di Hirokazu Koreeda (2015), lavoro forse meno noto del grande autore nipponico (“Affari di famiglia”, “Le verità”, la serie Netflix “Makanai”), tratto dal manga “Our Little Sister - Diario di Kamakura” di Akimi Yoshida e presentato in concorso alla 68ª edizione del Festival di Cannes. Film tutto al femminile e incentrato come sempre sui legami familiari, è la storia di quattro ‘piccole donne’ che si fanno strada nel mondo nonostante le difficoltà grazie alla loro alleanza.

Il gran finale del 28 giugno è affidato al bellissimo Inu-Oh di Masaaki Yuasa (“Mind Game”, “Ride your wave”, “Devilman Crybaby”), film d’animazione del 2021 tratto dal romanzo di Hideo Furukawa “The Tale of the Heike: the Inu-? Chapters” e presentato alla 78 ª Mostra del Cinema di Venezia, che offre un'audace interpretazione della figura di Inu-? (lett. Re cane), enigmatico interprete teatrale realmente esistito a cavallo tra il XIV e il XV secolo: “Una trascinante opera-rock che diventa inno alla trasformazione per interpretare l'identità personale e di genere del mondo”. (Sentieri Selvaggi)

Sempre il 28, prima del film, verrà presentato il numero speciale della rivista Leggendaria dedicato al Giappone con la presenza di Gianluca Di Fratta, uno dei massimi esperti di anime e manga d’Italia, Barbara Waschimps, direttrice artistica della rassegna e Claudio Caniglia, presidente dell’associazione, che sono tra gli estensori dello speciale.

La rassegna, che prevede tutti i film in lingua originale con sottotitoli in italiano, è a ingresso gratuito: “L’associazione Giappone Abruzzo, fondata da una grande pescarese, la prof.ssa Marisa Di Russo, ponte tra il Giappone e l’Italia e pioniera degli studi sui rapporti tra le due nazioni, opera per la diffusione della conoscenza della lingua e della cultura giapponese, al di là di stereotipi e generalizzazioni. Questa rassegna, che chiude l’anno “scolastico” dell’associazione, vuole essere un omaggio agli studenti di giapponese e alla città che da dieci anni ospita i suoi corsi di giapponese” - Claudio Caniglia, presidente dell’associazione Giappone Abruzzo.