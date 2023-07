A “Gelati Letterari” arriva lo scrittore e cantante lirico Sandro Naglia

Nuovo incontro della rassegna estiva “Gelati Letterari” nella serata di giovedì 20 luglio, alle ore 20.30, sulla terrazza del complesso balneare La Playa, in piazza le Laudi: all’insegna di “Libri e Arte” presenteranno i loro ultimi lavori editoriali Flora Amelia Suárez Cárdenas, Beatrice Tomasso, Silvia Di Lorenzo e Sandro Naglia.

Quest'ultimo presenterà “Geltrude Naglia, soprano”: “È la biografia di un soprano della metà dell’800 che fece una carriera prestigiosa – dice – In realtà l’artista, con estrema probabilità, è una mia antenata in quanto il cognome era di un’unica famiglia fino a qualche decennio fa; inoltre, guardacaso, anch’io sono un cantante lirico. Sempre causalmente ho scoperto questa donna: cercavo online materiale che mi riguardava ed ho trovato un riferimento a questa Geltrude Naglia di cui non sapevo nulla. Da qui ho approfondito per anni la ricerca sia per motivi personali sia per scrivere un articolo di musicologia, alla fine è venuto fuori questo libretto che traccia la carriera di Geltrude. Ho scelto la formula del libretto perché ho trovato moltissime descrizioni su quello che accadeva nei teatri di provincia a metà Ottocento conditi anche da curiosità e accadimenti”.

Altro momento della serata sarà “Viaggio della poesia o poesia in viaggio”, spazio curato da Manola Di Tullio durante il quale poeti e poetesse avranno la possibilità di recitare poesie di autori a loro cari trasportandoci in un viaggio poetico e immaginario; questo nuovo appuntamento sarà presentato da Dario Lautero. L’evento gode del patrocinio dell'assessorato alla cultura del Comune di Pescara e rientra nel progetto “Pescara Legge” inserito all’interno delle iniziative del Cepell del Ministero della Cultura. Obbligatoria la prenotazione allo 085/66929.

Si tratterà, tuttavia, di un evento inaccessibile ai disabili a causa delle barriere architettoniche, in quanto - come detto - si svolgerà sulla terrazza, che è raggiungibile solo con le scale.

Intanto è in corso la nuova edizione del contest di racconti e poesie inedite bandito dall’associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana. Fino al 10 agosto, dunque, sarà possibile partecipare con al massimo tre poesie dedicate al mare, all’estate e alla natura in generale. L’invio degli elaborati va fatto in duplice copia: una contenente Titolo e testo, nome, cognome, mail e cellulare dell’autore; l’altra copia dovrà presentare solo il testo e il titolo dell’elaborato senza indicazioni riferite all’autore.

Il materiale può essere inviato alla segreteria del premio di poesia Gelati Letterari - I Borghi della Riviera Dannunziana, via Chiarini, 52 - 65125 Pescara. Non è prevista una quota di partecipazione; il vincitore sarà proclamato nel corso della cena sociale in programma il prossimo 16 settembre. I testi che la giuria riterrà meritevoli, verranno pubblicati sulla rivista dell’associazione “Arethusa”. Per informazioni: 329/1081186 - borghidellarivieradannunziana@gmail.com.