Ripartono i “Gelati Letterari” e “Arte a la Playa”: il programma

Giovedì 9 giugno nel complesso balneare “La Playa”, in piazza Le Laudi a Pescara, verrà inaugurata la rassegna “Gelati Letterari”. Il primo appuntamento per l'estate 2022 vedrà la presenza di Andrea La Rovere che converserà con Roberta Zimei, Domenico Di Carlo che parlerà con Francesca Giardiello e Giovanni Assetta che dialogherà con Licio Di Biase. La serata sarà presentata da Antonio Fagnani, presidente dell’associazione “I Borghi della Riviera dannunziana”, che ha dichiarato: "È importante portare il libro in luoghi dove la gente comune può gustare tranquillamente un gelato e avere, al contempo, l'opportunità di parlare direttamente con l'autore del libro".

A seguire ci sarà la rubrica “Arte a la Playa”, che giunge quest’anno alla sua terza edizione, durante la quale il curatore d’arte Leonardo Paglialonga (foto), in qualità di direttore artistico dell’associazione “I Borghi della Riviera dannunziana”, presenterà la pittrice Paola De Luca per quanto riguarda la sua poetica artistica tra “realismo pittorico e simbolismo iconografico”. Le opere rimarranno in mostra nei locali dello stabilimento balneare “La Playa” fino al 15 giugno. La kermesse nel suo complesso proseguirà ogni giovedì sera, a partire dalle ore 20.30, e vedrà la costante partecipazione di poeti, autori di libri ed artisti.

Giovedì 16 giugno toccherà a Patrizia Tocci, Annarita Stella Petrino e Annamaria Pierdomenico; giovedì 23 saranno di scena David Ferrante, Ugo Iezzi e Gabriele Di Camillo Ferri; giovedì 7 luglio arriveranno Maria Gemma Pellicciotta, Antonio Di Loreto e Giancarlo Giuliani; giovedì 14 si incontreranno Paola Di Gregorio, Daniela Quieti e Veronica Di Paolo; giovedì 21 parteciperanno Dario Lauterio, Margherita Cordova e Sandro De Nobile; giovedì 28 saranno protagonisti Italo Inglese, Angelo Marenzana, Flora Amelia Suarez Cardenas; giovedì 4 agosto sarà dedicato a Gino Primavera e gli autori di "Storie di cibo"; chiusura giovedì 11 agosto con Daniela D'Alimonte, Mara Motta e Barbara Kecharitomene Di Loreto.

Per informazioni: 327/1449954. Per l'assessore comunale alla cultura, Mariarita Carota, "è bello poter discutere di un libro su una terrazza di uno stabilimento balneare di fronte al mare. Noi sfruttiamo questa opportunità, che ci viene offerta dalla natura, per promuovere attività culturali, che è una cosa che ci piace molto. Tra l'altro la nostra amministrazione sta puntando molto sulla rete permanente del libro e della lettura, e tali iniziative si inseriscono nelle attività di promozione di questa rete che fanno bene alla città e a tutti i cittadini, procurandoci benessere perché la cultura e la lettura sono sicuramente fonte di benessere per le persone".