Gelati letterari: tornano i giovedì culturali a Pescara. Tutti gli appuntamenti

Riconfermato l’appuntamento con la cultura del giovedì: tornano i Gelati letterari a Pescara nella splendida cornice del complesso balenare La Playa in piazza Le Laudi.

La sesta edizione, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del comune di Pescara e organizzato dall’associazione culturale I Borghi e della Riviera Dannunziana, prevede cinque autori per ogni serata, che racconteranno la propria esperienza letteraria illustrando il libro di recente pubblicazione.

Per la prima serata ci saranno: Monica Cantoni con “Il vero coraggio è restare” che dialogherà con Paolo Di Gregorio; “Gli occhi di Argo” di Lucia Vaccarella accompagnata da Antonietta Florio; Paola Di Gregorio presenterà, insieme a Monica Cantoni, “Sposta il cuore da dove non c’è amore”; Cristina Bonabitacola con Antonietta Aulicino parleranno di “Essere movimento-la vita come viaggio narrante” e “La mia storia fantastica” di Angelo Allegrino con Rolando D’Alonzo.

Monica Cantoni: “La vocazione a scrivere poesia è in me sin da piccola; poi con il tempo ho rivolto l’attenzione più al genere del racconto. Nel 2007, dopo un pellegrinaggio in India, ho scritto una raccolta di poesie che decisi di autopubblicare per la prima volta nel 2011. Il viaggio ha praticamente aperto una porta in me che mi spinto a condividere tutto ciò che avevo custodito fino a quel momento. Sento che la poesia sia una delle modalità per riuscire ad andare oltre la razionalità; un modo per unire mente e cuore e parlare all’anima. I Gelati Letterari? Credo che qualsiasi incontro dove si fa poesia, cultura, dove ci si confronta sulla creatività, sia un momento fondamentale per l’essere umano”.

L’evento sarà preceduto da Viaggiamo con la poesia a cura di Manola Di Tullio. La serata sarà presentata da Florena Iavarone.

Per questa edizione i Gelati letterari i svolgeranno nelle seguenti date: 13 e 27 giugno; 11 e 25 luglio per chiudere l’8 e il 22 agosto. Alla rassegna anche quest’anno è collegato il concorso di poesia al quale si può partecipare come dal bando che è sul sito www.iborghidellarivieradannunziana.it; concorso aperto a tutti gli autori e a tutte le case editrici.

Per la partecipazione alla serata, è preferibile prenotare al numero 3294280509 (Lorenzo Lemme).